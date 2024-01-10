sonyazhytkova .10 января, 2024 9

Актор підписав нову угоду з Warner Bros. Motion Picture Group щодо "спільної розробки і виробництва оригінальних та франшизних кінофільмів" в рамках того, що студія описує як "нове стратегічне партнерство".

Протягом останніх десятиліть Круз вибив собі неперевершений шлях у Голлівуді. Актор продовжує здобувати величезний успіх на великому екрані, і його фільм "Top Gun: Maverick" за 2022 рік перейшов позначку у 1 мільярд доларів в касових зборах, ставши героєм, який врятував кінотеатри після пандемії COVID-19.

Хоча невідомо, які сюрпризи приховує в собі об'єднання Тома Круза із Warner Bros., "голови" студії, Майкл Де Лука та Пем Ебді, виражають оптимізм і сподіваються на подальше розкриття його творчого потенціалу на великому екрані:

"Ми в захваті від співпраці з Томом, визнаним легендарним героєм кінематографу. З перших днів ми ставили перед собою завдання відновлення іконічної студії до її славетних часів. Під час переговорів із Девідом Заславом про приєднання до команди Warner Bros. Discovery, він акцентував, що маємо мету відновлення Warner Bros. - у нас є відмінні ресурси, цінні IP та талановиті представники галузі, і ми прагнемо повернути Тома Круза до родини Warner Bros.! Сьогодні це стає реальністю, а наші амбіції просувають нас ближче до цілі. З нетерпінням ми зустрінемо Тома в стінах Warner Bros. і з очікуванням дивимося, як він подарує глядачам ще більше свого творчого блиску в наступному десятилітті".

Круз висловив свою вдячність Майклу Де Лука, Пем Ебді та головному виконавчому директору Warner Bros. Discovery, Девіду Заславу, у своїй заяві:

"Мені дуже приємно співпрацювати з Девідом, Пем, Майком та всією командою Warner Bros. Discovery, які віддані фільмам, прихильникам кіно та унікальному театральному досвіду. З нетерпінням чекаю можливості творити захоплюючі шедеври разом!".

Джерело: Мovieweb