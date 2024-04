sonyazhytkova .23 апреля, 2024 3

Актриса згадує початок своєї кар'єри і пам'ятає особливу ситуацію, яку вона вважала "відразливою", оскільки їй довелося симулювати захопленість поцілунками з десятьма кандидатами.

У свіжому інтерв'ю Гетевей розповіла, що в 2000-х роках було "нормально" пропонувати акторам цілуватися з потенційними партнерами по зйомках, щоб зрозуміти, виникає між ними "хімія" чи ні.

"Що, власне, є найгіршим способом це зробити", - сказала вона журналу V Magazine. "Мені сказали: 'Сьогодні приходять десять хлопців, і ти прийнята. Ти не рада цілуватися з кожним з них?' І я подумала: 'Чи щось не так зі мною?', бо я не раділа. Мені здалося, що це виглядає відразливо".

Вона продовжила: "В той час я була дуже молода і усвідомлювала, наскільки легко можна втратити все, якщо тебе позначать як 'складну'. Тому я лише вдала, що радію, і продовжила. Це була не гра в силу, ніхто не намагався зашкодити мені або викликати травму. Це просто був інший час, а тепер ми це краще розуміємо".

Проте, процес кастингу фільму "The Idea of You" був зовсім іншим, і в кінці кінців, романтичним партнером Гетевей, став Ніколас Галіцін.

"Ми просили кожного актора обрати пісню, яку вони вважали б улюбленою для свого персонажа, і запустити її. Після цього ми проводили коротку імпровізацію. Я сиділа на стільці, мов уявляла, що ми прийшли з вечері або прогулянки. Ми просто натиснули play і почали танцювати разом", - додала акторка.

Галіцін обрав пісню від "The Alabama Shake", і Гетевей зауважила, що процес пройшов "легко", і решта - це вже історія.

Джерело: Deadline