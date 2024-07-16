sonyazhytkova .16 июля, 2024 5

Новина з'явилася через тиждень після того, як Disney оголосив про приєднання Беррі та Гленн Клоуз до проєкту разом з Кардаш'ян, а також про їхню участь як виконавчих продюсерів разом з Мерфі.

Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу "Усе чесно" є Джон Робін Байтц та Джо Бейкен. Сюжет майбутнього телешоу розгортається навколо жіночої юридичної фірми.

20th Television, яка входить до складу Disney TV Studios, займається виробництвом серіалу у співпраці з Ryan Murphy Television. Виконавчими продюсерами також є Байтц, Бейкен, Джеймі Пачіно, Лора Грін та Річард Левін разом з Мерфі, Кардаш'ян і Клоуз через її компанію Trillium Productions. Кріс Дженнер, Алексіс Мартін Вудолл, Ерік Ковтун і Скотт Робертсон також виступають як виконавчі продюсери. Мерфі також буде режисером шоу.

Незабаром, Холлі Беррі з'явиться у бойовику від Netflix "Союз" з Марком Волбергом, прем'єра якого відбудеться 16 серпня.

Джерело: Deadline