sonyazhytkova .17 октября, 2024 2

Акторці зовсім скоро доведеться повернутися на великий екран після десятирічної перерви. Однак, напередодні цього вона поділилася причинами, через які вирішила відійти від акторської кар'єри.

Камерон Діас , чотириразова номінантка на премію "Золотий глобус", завершила свою роботу в Голлівуді роллю Міс Ганніган у фільмі "Енні" (режисер Вілл Глюк) і вирішила зробити паузу в кінематографі. Про це вона розповіла на саміті Fortune's Most Powerful Women.

"Для мене це був необхідний крок", — зізналася актриса. "Я просто повинна була повернути собі власне життя. Мені більше не було цікаво нічого, окрім моїх особистих пріоритетів. Жодна думка чи пропозиція не могла вплинути на моє рішення — піклуватися про себе і створювати життя, яке я завжди хотіла мати. Це стосується питання: що для тебе справді важливо? Для мене це була моя родина".

У 2015 році Камерон вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена з гурту Good Charlotte, і вони разом виховують доньку та сина. За час своєї перерви вона написала кілька книг про здоровий спосіб життя і запустила власний бренд органічного вина Avaline.

Акторка також зазначила, що часом необхідно відійти від чогось, що "не наповнює душу", додавши: "Коли ви відчуваєте справжній внутрішній спокій у певній справі, ви зрозумієте, що це те, що вам потрібно".

Вже 17 січня 2025 року Камерон Діас з тріумфом повернеться на екрани в комедійному бойовику "Знову в дії" від Netflix, де її партнером стане Джеймі Фокс. За сюжетом їхні герої, на перший погляд звичайні батьки, виявляються втягнутими назад у своє минуле як висококласні секретні агенти.

Окрім цього, Діас подарує свій голос Принцесі Фіоні в довгоочікуваній п'ятій частині "Шрека", прем’єра якої запланована на 1 липня 2026 року. Також актриса веде переговори щодо ролі в темній комедії Джони Хілла "Результат", де може з'явитися разом із Кіану Рівзом і самим Хіллом.

Джерело: Deadline