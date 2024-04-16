sonyazhytkova .16 апреля, 2024 8

Актор, відомий за участю у фільмах "Джон Вік", надасть голос персонажеві під назвою Тінь.

Хоча компанія Paramount утримується від коментарів щодо цієї інформації, важливо відзначити, що Кіану Рівз приєднується до видатного акторського складу разом із Беном Шварцем, який грає роль Соніка. У всіх трьох фільмах Джеймс Марсден зіграв роль Тома Вачовскі, довіреного Соніка, а Джим Керрі втілив образ безумного вченого, доктора Роботніка.

Персонаж Тінь дебютував у відеогрі "Sonic Adventure 2" у 2001 році. Він був створений професором Джеральдом Роботніком, дідусем архіворога Соніка, доктора Роботніка. Володіючи надзвичайною швидкістю та можливістю використовувати Хаос-контроль - силу, яка дозволяє йому маніпулювати простором і часом, спочатку він з'явився як антагоніст Соніка, але з часом у відеоіграх від Sega став його союзником.

Сага "Їжак Сонік" розпочалася з фільму у 2020 році, який зібрав понад 319 мільйонів доларів у всьому світі. У 2022 році вийшло продовження. Режисером всіх трьох стрічок є Джеф Фаулер, а найновіший фільм заплановано на прем'єру 20 грудня.

Хоча деталі сюжету третьої стрічки ще невідомі, важливо відзначити, що перша частина показує зіткнення антропоморфного їжака з місцевим шерифом, Томом, у боротьбі проти урядового переслідування та доктора Роботніка, який має намір використати сили Соніка. У другій частині Сонік об'єднується зі своїм другом Хвостиком, щоб протистояти Кнаклзу та Роботніку в їхніх злочинних схемах.

Джерело: Deadline