sonyazhytkova .24 января, 2024 10

Актриса висловила бажання повернутися до зйомок продовження стрічки "Lady Bird": "Давайте це зробимо!".

Задекларований на Оскар 2017 року фільм Грети Гервіґ розповідав історію Сірши Ронан у ролі 17-річної дівчини з художніми здібностями, яка намагалася подолати труднощі старшої школи та напружені відносини зі своєю матір'ю. У завершальних сценах глядачі бачать, як персонаж Ронан, Крістін Макферсон, опиняється в новому місті, досягнувши своєї мети - покинути своє маленьке містечко. Її подальше життя після закінчення школи легко можна розширити в продовженні фільму, і Ронан стверджує, що вона готова до цього.

Під час нещодавньої розмови зі ScreenRant на Фестивалі Санденс, де на минулому тижні відбулася прем'єра останнього проєкту Ронан "Втеча", актриса обговорила можливість повернення для зйомок сиквелу "Lady Bird" після повідомлень про те, що Гервіґ може бути зацікавлена в повторному розгляді історії персонажа:

"Вона сказала це? Вона дійсно сказала це? Може, ми це зробимо. Мені здається, що ми завжди говорили про це. Так, звісно, я б це зробила. Я б робила все з нею до кінця часу".

Фільм від A24 з участю Лорі Меткалф, Трейсі Леттс, Лукаса Хеджеса, Тімоті Шаламе, Біні Фельдстайн, Стівен МакКінлі Гендерсон та Лоїс Сміт, зачарував глядачів та отримав шість номінацій на премію Оскар. Гервіґ та Ронан продовжують співпрацювати, здійснивши успішний фільм "Маленькі жінки" у 2019 році. Під час інтерв'ю режисерка висловила надію, що вони "стануть старенькими леді, які зніматимуть фільми про стареньких леді". Можливо, "Lady Bird 2" буде наступним проєктом у цьому довгостроковому плані.

Джерело: Мovieweb