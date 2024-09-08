sonyazhytkova .8 сентября, 2024 4

Процес зйомок нової стрічки жахів "The Substance" під керівництвом Корелі Фарже був випробуванням, яке головні акторки могли б назвати своїм особистим кошмаром.

Інтенсивність, яку вимагали зйомки, значно перевищила очікування акторок, що призвело до серйозних проблем із психічним та фізичним здоров'ям: від панічних атак до різкого схуднення. Проєкт завершився лише у жовтні 2022 року, залишивши акторкам не лише емоційні, але й фізичні шрами.



В інтерв'ю для LA Times Демі Мур та Маргарет Кволлі поділилися своїм досвідом роботи над фільмом, який виявився надзвичайно виснажливим. Постійне виснаження стало звичним явищем для обох, а це було лише верхівкою айсберга. Мур зізналася:

"Щоб передати масштаб виснаження, варто зазначити, я отримала оперізуючий лишай на свій перший тиждень вихідних. Крім того, я втратила близько 9 кілограмів".

Кволлі також стикнулася з фізичними випробуваннями, адже її роль вимагала серйозної фізичної підготовки. Акторці довелося місяцями тренуватися та нарощувати м'язову масу, а під час зйомок носити важкі протези, що викликало у неї панічні атаки через клаустрофобію.

Сюжет фільму розгортається навколо Елізабет Спаркл, фітнес-інструкторки з телебачення, яку втілила Демі Мур. На своє 50-річчя вона раптово втрачає роботу і, сповнена відчаю, вирішує повернути молодість за допомогою нелегальної сироватки. Проте ін'єкція перетворює її на молодшу версію, роль якої виконує Маргарет Кволлі. Однак вчасно повернути свій справжній вигляд не вдається, що тягне за собою жахливі наслідки для обох жінок.

Мур зазначила: "З людської точки зору, я розумію свою героїню, але я не є Елізабет. Вона мала багато можливостей діяти по-іншому після звільнення, але тоді фільм би не був таким, яким він є зараз".

"The Substance" торкається гострих соціальних питань, зокрема труднощів, з якими стикаються жінки у Голлівуді. Фільм майстерно показує вікову дискримінацію та постійний тиск відповідати стереотипам краси. Молодша версія Елізабет із привабливим виглядом різко контрастує зі старшою, 50-річною жінкою, яка поступово втрачає свою значимість у суспільстві, наочно підкреслюючи глибоко вкорінений сексизм у розважальній індустрії. Прем'єра стрічки в кінотеатрах відбудеться 18 вересня.

Джерело: Мovieweb