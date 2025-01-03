sonyazhytkova .3 января, 2025 9

На Новий рік 2024 року Лайвлі подала другий позов проти Джастіна Болдоні, режисера та співактора фільму "Покинь, якщо кохаєш", водночас коли Болдоні подав позов на 250 мільйонів доларів до The New York Times через їхнє висвітлення її першої заяви. Дати судових засідань ще не визначені.

У грудні 2024 року Блейк Лайвлі подала позов до Каліфорнійської комісії з прав людини, звинувативши Джастіна Болдоні в сексуальних домаганнях та створенні токсичної атмосфери на зйомках. Вона також заявляє, що разом з його піарницею Дженніфер Абель та кризовим PR-спеціалістом Мелісою Натан вони організували кампанію для шкоди її репутації.

Нова позовна заява, подана до федерального суду в Нью-Йорку, не тільки підтверджує ці звинувачення, а й включає позов проти студії Болдоні, Wayfarer Studios. Лайвлі вимагає як компенсацію за завдані "психічний біль і емоційний стрес", так і "втрату заробітку".

Адвокати Блейк Лайвлі заявляють, що актриса стала мішенню для "нових нападів і помсти" після того, як вирішила "говорити правду". Вони підкреслили: "Як зазначено в позові, Wayfarer та її партнери порушили федеральне та каліфорнійське законодавство, мстячись їй за звернення про сексуальні домагання та порушення безпеки на зйомках. Тепер обвинувачені повинні відповідати за свої дії у федеральному суді".

Адвокати також уточнили, що, хоча справа подана в Нью-Йорку, де відбулися ключові події, вони залишають за собою право ініціювати судові дії в інших юрисдикціях, згідно з законом.

У свою чергу, Болдоні подав позов до The New York Times, стверджуючи, що газета навмисно викривила факти, спотворюючи повідомлення і вводячи в оману своїх читачів. У позові зазначено, що Болдоні і його команда не бачили списку вимог Лайвлі щодо відновлення зйомок, який вона подала до Wayfarer.

Адвокати Лайвлі підкреслили, що цей позов не змінює суті її справи проти Болдоні, поданої до Каліфорнійської комісії з прав людини та федерального суду.

Лайвлі підтримали її колеги з Голлівуду, зокрема режисер Пол Фейг, акторки з "Сестричок по подорожах", авторка "Покинь, якщо кохаєш" Колін Гувер, а також Кейт Бекінсейл, яка, хоч і не знайома з Лайвлі особисто, добре розуміє, як студії намагаються придушити голоси жінок, які вирішили виступити.

Джерело: Мovieweb