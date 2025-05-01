sonyazhytkova .1 мая, 2025 4

Зірка "Тора" знову опиниться у гущі подій — цього разу на дні океану. В Amazon MGM Studios готують гостросюжетний бойовик "Subversion", де актор перевтілиться в морського командира, який змушений стати контрабандистом у грі без правил.

Режисером стрічки виступить німецький постановник Патрік Фолрат ("7500"), а сценарій написав Ендрю Фергюсон. Сюжет обертається навколо колишнього морського командира, який потрапляє у пастку — його шантажує злочинне угруповання, змушуючи кермувати підводним човном з нелегальним вантажем. Героя Кріса Гемсворта чекає смертельна гонка з часом: блокади, переслідування, загрози як зсередини човна, так і ззовні — все це перетворює його місію на гру на виживання.

Гемсворт не знижує обертів після гучного фільму "Евакуація 2", прем'єри "Шалений Макс: Фуріоса" та участі в анімаційному блокбастері "Трансформери". А в 2026-му він знову з’явиться на великому екрані в ролі Тора у "Месниках: Судний день". Також серед його майбутніх проєктів — кросовер "Transformers/G.I. Joe" та потенційна роль Чарівного Принца у фільмі Disney від режисера Пола Кінга.

"Subversion" обіцяє занурити глядачів у темні води кримінального підводного трилеру з голлівудською зіркою на борту. Якщо вам здавалося, що Гемсворт уже був скрізь — тримайтеся міцніше: тепер він іде під воду.

Джерело: Deadline