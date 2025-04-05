sonyazhytkova .5 апреля, 2025 14

Актор з’явиться у фіналі комедійного хіта "Перший шлюб Джорджі та Менді" — і не з порожніми руками. Його герой, колишній з минулого Менді, точно переполошить не одну чашку кави в офісі… та в родині!

Крістофер Ґорем — знайомий глядачам за ролями в серіалах "Таємні зв'язки", "Лінкольн для адвоката" та, звісно ж, "Дурнушка". Цього разу він зіграє Скотта — нового боса Менді (Емілі Осмент), з яким у неї, виявляється, не лише робочі зв’язки. Їхня спільна історія швидко починає впливати на її нинішнє життя — і, ймовірно, зіпсує кілька романтичних вечорів.

Ґорем з’явиться у двох фінальних епізодах першого сезону, прем’єра яких запланована на 14 травня.

Серіал є продовженням "Юного Шелдона" і розповідає про доросле життя Джорджі (Монтанa Джордан) та Менді, які разом намагаються впоратися з усіма "радощами" батьківства, шлюбу й дорослих відповідальностей. Над проєктом працює зіркова команда продюсерів Чак Лоррі, Стівен Моларо та Стів Голланд — знайомі глядачам за "Теорією великого вибуху" та тим же "Юним Шелдоном".

У серіалі також знімаються Рейчел Бей Джонс, Вілл Сассо, Дагі Болдвін та Джессі През. І хоча перший сезон ще не закінчився, CBS вже продовжив шоу на другий.

І хоч Менді й Джорджі ще зовсім молоді у своїх подружніх поневіряннях, з такими родинними "подаруночками" з минулого — точно не засумують. А ми тільки й чекатимемо на нові сюрпризи, бо що за шлюб без гострих моментів і трохи комедійного безладу?

Джерело: Deadline