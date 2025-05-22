sonyazhytkova .22 мая, 2025 4

Lionsgate готує новий виток улюбленої антиутопії за мотивами бестселера Сюзанни Коллінз. Події "Схід сонця на Жнива" розгортаються за 24 роки до першої частини саги — в день початку 50-х Голодних ігор, також відомих як Друга Червона Чверть.

Цього разу Панем готує щось справді жорстоке: замість звичних 24 — до арени кинуть одразу 48 підлітків, і кожен із них стане частиною найкривавішого видовища в історії Ігор. У центрі цієї смертельної пастки — 16-річний Геймітч Абернаті з Округу 12, розумник і бунтівник, якому доведеться шукати спосіб вижити там, де шансів майже немає.

А тим часом над ареною знову засяє вогняна посмішка ведучого — Цезар Флікермен повертається! Але цього разу в новому обличчі: Кіран Калкін, зірка "Спадку" та володар "Еммі", підхоплює факел у Стенлі Туччі й вдихає в харизматичного шоумена свіжу іскру. Екстравагантні костюми, блискуча іронія, посмішка, що приховує страх — Калкін обіцяє зробити з Цезаря ще більш магнетичного, ще більш небезпечного глядацького фаворита.

Акторський склад — справжня зіркова мозаїка: Джозеф Зада (Гейнт), Вітні Пік (Ленор Дав Бейрд), МакКенна Грейс (Мейсілі Доннер), Джессі Племонс (Плутарх Гевенсбі), Келвін Гаррісон-мол. (Біті), Майя Гоук (Ваєрс), Лілі Тейлор (Мегс), Бен Ванґ (Ваятт Келлоу), Рейф Файнс (Сноу) та Ель Фаннінґ (Еффі Трінкет).

Режисерський мегафон знову в руках Френсіса Лоуренса, сценарій написав Біллі Рей. Прем’єра "Голодних ігор: Схід сонця на Жнива" запланована на 20 листопада 2026 року, і це буде вже шостий фільм у франшизі, що сумарно зібрала понад $3,3 млрд у світовому прокаті.

А поки Калкін святкує свій перший "Оскар" за стрічку "Справжній біль" і виступає на Бродвеї у "Glengarry Glen Ross" разом із Бобом Оденкірком та Біллом Берром, його готується зустріти Панем — країна, де виживання стає видовищем, а кожна посмішка на екрані може бути фатальною...

Нові ігри. Старі жертви. Та інша, ще темніша, арена. Гра почалася.

Джерело: Deadline