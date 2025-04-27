sonyazhytkova .27 апреля, 2025 8

Зірка "Мисливців за привидами" зіграє одну з ключових ролей у довгоочікуваній екранізації нового роману Сюзанни Коллінз "Схід сонця на Жнива". Попереду — захопливе повернення до Панему, де вирішуватиметься доля юних трибутів за 24 роки до історії Кітнісс Евердін.

Маккенна Грейс отримає роль Мейзелі Доннер у майбутній стрічці "Голодні ігри: Схід сонця на Жнива". Її персонаж стане бойовою товаришкою Геймтіча Абернаті, трибута з Округу 12. Нагадаємо, що роль молодого Геймтіча виконає Джозеф Зада, а його кохану Ленор Дав Бейрд — акторка Вітні Пік.

Прем’єра картини запланована на 20 листопада 2026 року. Постановкою знову займеться Френсіс Лоуренс, який раніше керував культовими частинами серії. Сценарій адаптує Біллі Рей за мотивами останнього бестселера Коллінз.

Легендарна франшиза вже заробила понад $3,3 мільярда у світовому прокаті, і "Схід сонця на Жнива" обіцяє продовжити цю успішну традицію. Права на участь у новій стрічці стали справжнім трофеєм у Голлівуді — адже роль Мейзелі Доннер вважають найближчою за духом до знаменитої Кітнісс, яку свого часу прославила Дженніфер Лоуренс.

Події нового фільму перенесуть глядачів на 24 роки назад, до самого початку П’ятдесятих Голодних ігор — також знаних як Друга Червона Чверть (кожну Червону Чверть Капітолій вигадує новий жорстокий поворот). Тут народжуватиметься нова історія виживання, відваги і вибору.

Зовсім скоро Панем знову оживе, і вітри змін розбурхають старі арени... Чи вдасться новим героям вибороти шанс на свободу? Ми дізнаємось вже зовсім скоро.

Джерело: Deadline