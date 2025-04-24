sonyazhytkova .24 апреля, 2025 7

Lionsgate офіційно назвали акторів, які втілять молодого Геймітча Абернаті та його кохану Ленор Дав Берд у новому фільмі-приквелі "Голодні ігри: Схід сонця на Жнива". Геймітча зіграє Джозеф Зада, а роль Ленор дісталася Вітні Пік. Цей дует уже називають магічним, а їхня історія — однією з найочікуваніших у франшизі.

Майбутня стрічка переносить нас на 24 роки назад, до 50-х Голодних ігор, знаних також як Друга Червона Чверть. У центрі сюжету — 16-річний Геймітч Абернаті з Округу 12, розумний і винахідливий юнак, який стає одним із 48 учасників нової кривавої арени. І так, у цій версії Ігор — вдвічі більше трибутів, отже, вдвічі більше небезпеки.

Головну роль виконає Джозеф Зада, зірка серіалу "Invisible Boys", а його супутницю зіграє зірка "Пліткарки" та "Фокус-покус 2" — Вітні Пік. Їхні кастинги стали справжнім відкриттям для студії, адже, за словами співпрезидента Lionsgate Motion Picture Group Ерін Вестерман, ці двоє не просто талановиті — вони "принесли в ролі емоційну правду та вогонь".

Продюсерка франшизи Ніна Джейкобсон додала, що пошуки ідеального Геймітча були виснажливими, але вартими кожної хвилини: "Коли Джо та Вітні зустрілись на пробах — це був той магічний момент, коли ти розумієш: от вони, твої герої".

Режисером фільму стане Френсіс Лоуренс, а сценарій написав Біллі Рей. Прем'єра "Голодних ігор: Схід сонця на Жнива" запланована на 20 листопада 2026 року.

І ось ми знову на порозі арени. Панем оживає, а за ним — і давні легенди. Цього разу ми дізнаємося, як з хлопця з Округу 12 виріс той самий саркастичний, змучений, але незламний Геймітч, якого ми всі так добре знаємо. Пора приготуватися до нової жертви. І до нової історії.

Джерело: Deadline