sonyazhytkova .29 марта, 2025 7

Актор, який нещодавно боронився від аніматроніків у "П’яти ночах у Фредді", готовий повернутися до ще одного небезпечного світу — дистопії "Голодних ігор". Залишається лише дочекатися, коли Сюзанна Коллінз напише нову книгу.

Під час конвенції Dream It Con у Парижі актор поділився, що з радістю знову зіграв би Піта Меларка, якщо авторка популярної книжкової серії подарує йому нову історію.

"Я б із задоволенням повернувся до ролі Піта. Це неймовірна історія, а сам персонаж—просто приголомшливий. Мені цікаво, що відбулося між фіналом і тим, як він разом із Катніс створив сім’ю. Якщо хтось може поговорити із Сюзанною Коллінз і вмовити її написати ще одну книгу — записуйте мене відразу!", — заявив Гатчерсон.

Його слова пролунали після виходу нового роману Сюзанни Коллінз "Sunrise on the Reaping" — другого приквелу після "Балади про співочих пташок і змій", за яким вже знімають фільм із прем’єрою у 2026 році.

Нагадаємо, Гатчерсон зіграв Піта у всіх частинах "Голодних ігор" разом із Дженніфер Лоуренс та Ліамом Гемсвортом. А поки фанати чекають новин про можливе продовження, актора можна буде побачити у довгоочікуваному сиквелі "П’ять ночей у Фредді 2" — прем’єра вже 5 грудня.

Джерело: Deadline