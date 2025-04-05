sonyazhytkova .5 апреля, 2025 7

Світ Панему повертається на великі екрани з новою дозою драми, інтриг та жорстоких випробувань. У центрі сюжету — молодість одного з найхаризматичніших героїв франшизи та знайомі обличчя в нових обставинах.

Франшиза "Голодні ігри" готується до чергового кіноповернення — цього разу у вигляді приквела "Sunrise on the Reaping" (Світанок на Жнивах), який розповість про перші роки Геймітча Абернаті — наставника Катнісс, якого в оригінальній серії зіграв Вуді Гаррельсон.

За інформацією Nexus Point News, студія вже знайшла свого молодого Геймітча — ним може стати Чарлі Пламмер ("Довга хода", "Повернення"). Актор не тільки візуально нагадує героя, а й має зв’язки з режисером попередніх фільмів серії, Френсісом Лоуренсом, що лише зміцнює підозри про його участь.

Та це ще не все. Джерела повідомляють, що до проєкту може приєднатися й Рейф Файнс ("Конклав", "Гаррі Поттер"), який зараз веде переговори про роль молодого президента Сноу. Цікаво, що у стрічці "Повернення" він уже працював разом із Пламмером — там вони грали батька і сина. Але тепер усе зміниться — у "Світанку на Жнивах" ці персонажі стануть запеклими супротивниками.

І хоча остаточні угоди ще не підписані, з огляду на успіх приквелу "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", де злодія також зіграв номінант на "Оскар", вибір Файнса виглядає цілком логічним.

А поки приквел тільки набирає обертів, один із ветеранів оригінальної серії вже готовий повернутися. Джош Гатчерсон, відомий за роллю Піта Мелларка, не проти знову вийти на арену, якщо Сюзанна Коллінз подарує фанатам нову історію.

До речі, існує теорія, що "Світанок на Жнивах" може включати сцени з сучасного часу — і хто знає, можливо, ми знову побачимо Вуді Гаррельсона або навіть самого Піта?

Панем оживає з новою силою, і здається, нова глава Голодних ігор обіцяє не лише повернення улюблених героїв, а й гостросюжетні битви за життя, владу й справедливість. Час готуватись до жнив — і цього разу ставки ще вищі.

Джерело: Мovieweb