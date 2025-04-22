sonyazhytkova .22 апреля, 2025 6

Стрімінговий гігант оголосив дату прем'єри та представив трейлер документальної стрічки "Tomorrow Was Beautiful", яка розповість історію стрімкого злету колумбійської співачки Karol G. Прем’єра відбудеться 8 травня.

Режисеркою байопіка стала Крістіна Костантіни, відома за "Mucho Mucho Amor". Документалка змальовує шлях артистки, якій свого часу казали, що вона "не з того місця", "не тієї статі" та "мріє надто масштабно". Проте Karol G не просто досягла успіху — вона його переосмислила.

"Tomorrow Was Beautiful" покаже, як дівчина з Медельїна перетворилася на міжнародну ікону, підкорила сцени зі своїм рекордним стадіонним туром Mañana Será Bonito World Tour та здобула визнання, ставши першою жінкою з альбомом іспанською мовою, що дебютував на першому місці американського Billboard 200.

Karol G відома своїм унікальним міксом регетону, латин-трепу та попу. Її прорив стався у 2017 році з альбомом "Unstoppable", а дует із Нікі Мінаж у хіті "Tusa" закріпив її статус як нової зірки латиноамериканської сцени.

Karol G — це не просто успіх. Це доказ, що мрії, якими б нереальними вони не здавалися, — здійсненні. І вже незабаром глядачі Netflix зможуть побачити, як народжується справжня легенда.

Джерело: Deadline