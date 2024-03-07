sonyazhytkova .7 марта, 2024 13

Боб Айгер не вірить у "втому аудиторії" і має високі надії на касовий успіх кінострічки про пригоди Дедпула та Росомахи.

На конференції з медіа та телекомунікацій у вівторок, голова Disney Боб Айгер висловив підтримку новому фільму, де зіграють Раян Рейнольдс та Хью Джекман. Також, він заявив, що стрічка має усі шансі стати однією з найуспішніших у всесвіті Marvel за останні часи.

На конференції, Айгер сказав, що "втома аудиторії" не є основною проблемою, і підкреслив, що успіх Marvel Cinematic Universe є результатом праці, а не випадковості. Згідно з даними Business Insider, MCU заробила понад 29 мільярдів доларів у всьому світі. Айгер продовжив цю думку, наголошуючи, що це питання було важливим для обговорення на конференції. Він сказав:

"Багато людей говорять про "втомленість аудиторії", але це не втома аудиторії. Справа у тому, що глядачі хочуть бачити чудові фільми. І коли ви створюєте щось дійсно чудове, вони приходять. Існує безліч прикладів цього. Деякі з них належать нам, а інші іншим. Фільм "Оппенгеймер" - це чудовий приклад такого підходу. Він просто фантастичний".

Джерело: Мovieweb