sonyazhytkova .17 апреля, 2024 4

Акторка зіграє головну роль у майбутньому фільмі на каналі Lifetime, також виступить у ролі виконавчої продюсерки. Разом із Брандт на екрані з'явиться новачок Хлоя Коко Чепмен, а також Марк Тейлор ("Річер") та Ів Едвардс ("Хороший лікар").

Сюжет психологічної драми "The Bad Orphan", створеної письменницею Доріс Іган, обертається навколо Джессіки (Брандт) та Карла (Тейлора), люблячих батьків маленької Ріаннон (Едвардс), які, намагаючись розширити свою родину і радісно приймають Габі (Чепмен), 8-річну сироту з особистими труднощами. Проте їх уявлення про ідеальну родину стають під сумнів, коли виявляється, що Габі - проблемна дівчинка, і родина починає підозрювати, що не все так, як здається. Поведінка "доньки" стає ще більш тривожною, що веде до напруженості в родинному колі. Джессіка переживає, що Габі може загрожувати їхньому щасливому життю. Але чи така вона насправді небезпечна? Чи можуть існувати секрети в минулому Габі, які загрожують їхній родині?

Зйомки вже тривають, а прем'єра запланована на літній сезон каналу Lifetime. Фільм "The Bad Orphan" вироблений для Lifetime компанією Neshama Entertainment разом з MarVista Entertainment. Виконавчі продюсери включають Кіта Нієтупські, Бонні та Арні Зіпурські, Ларрі Грімальді, Ганну Піллемер та Фернандо Сзева. Режисером виступає Мішель Оуелет, а сценарій написано Доріс Іган.

Джерело: Deadline