sonyazhytkova .4 октября, 2024 9

Зірка реаліті-шоу закликає розглянути заново довічні вироки Еріка та Лайла Менендесів, засуджених за вбивство своїх батьків. У своєму есе для NBC News вона аргументує свою підтримку братів, намагаючись пролити світло на їхню складну історію.

"Ми всі є продуктами нашого досвіду. Він формує нас — якими ми були, є та будемо. Час змінює нас як фізіологічно, так і психологічно, і важко стверджувати, що хтось залишається тією ж самою людиною, якою був у 18 років. Я точно змінилася!", — написала Кардаш'ян у своєму особистому есе. Вона також зазначила: "Ви, мабуть, думаєте, що знаєте історію Лайла та Еріка Менендесів. Я теж так думала. У 1989 році брати у віці 21 та 18 років жорстоко застрелили своїх батьків у їхньому будинку в Беверлі-Гіллз. У 1996 році, після двох судових процесів, їх засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Проте ця історія набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Обидва брати стверджували, що протягом багатьох років зазнавали сексуального, фізичного та емоційного насильства від своїх батьків".

Це есе було опубліковано після того, як окружний прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон заявив, що його офіс "переглядає" справу, і було призначено слухання на 29 листопада, яке може призвести до повторного розгляду або зміни вироку.

"Перший судовий процес транслювався на всю країну, і справа Еріка та Лайла перетворилася на національну розвагу. Їхній біль та історії про насильство висміювали у сатиричних шоу, таких як Saturday Night Live", — продовжує Кардаш'ян. "ЗМІ створили з братів монстрів — двох самовпевнених багатіїв із Беверлі-Гіллз, які вбили своїх батьків заради грошей. Співчуття до них не мало місця".

Кардаш'ян наголосила, що в умовах такого медійного галасу брати не мали шансів на справедливий суд. Вона підкреслила, що в той час було обмежено ресурсів для підтримки жертв сексуального насильства, і суспільство майже не розуміло травм, пов’язаних із чоловічим насильством.

Крім того, проведений час із братами дозволив їй зрозуміти, що їх образ монстрів є хибним. Вона охарактеризувала їх як добрих, розумних і чесних чоловіків з бездоганними дисциплінарними записами у в'язниці.

Голівудська діва зазначила, що хоча вбивства не можуть бути виправдані, важливо враховувати, ким стали брати у свої п'ятдесят років. Вона вважає, що суд і покарання, які вони отримали, більше підходять серійним вбивцям, ніж жертвам тривалого насильства з боку рідних.

Есе Кардаш'ян завершила надією, що у зв'язку з новими доказами, включаючи лист Еріка до свого двоюрідного брата 1988 року, в якому він описував насильство, справу братів Менендес переглянуть. "Ми повинні дати голос тим маленьким хлопчикам, які втратили своє дитинство та ніколи не мали можливості бути почутими чи врятованими".

Збільшений інтерес до справи братів Менендесів викликаний виходом серіалу Netflix "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес", створеного Райаном Мерфі, з яким Кардаш'ян має професійні стосунки.

Джерело: Deadline