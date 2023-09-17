Таня Гончаренко .17 сентября, 2023 8

За повідомленнями The Times та Channel 4, актор, комік та популярний ютубер Рассел Бренд був звинувачений у серйозних сексуальних злочинах, скоєних у минулому.

Рассел Бренд після ретельного розслідування, був звинувачений у ряді сексуальних злочинів та агресивної поведінки.

За даними The Times, чотири жінки стверджують, що стали жертвами сексуальних нападів між 2006 та 2013 роками, коли актор був ведучим на BBC Radio 2 та Channel 4. Інші звинуватили його, в неконтролюємій агресії, та жорстоким ставленням.

Розслідування The Times продовжується:

«Одна жінка стверджує, що Рассел Бренд зґвалтував її, притиснувши до стіни в

його будинку в Лос-Анджелесі. За медичними записами, того ж самого дня вона отримала допомогу в центрі підтримки жертв насильства. Показання в текстових повідомленнях свідчать, що кілька годин після виходу з його будинку вона сказала Бренду, що вона була налякана й відчувала, що її використовують, додавши: «Коли дівчина говорить НІ, це означає НІ».



Також актор, виклав відео на своєму популярному YouTube каналі, де заперечує всі обвинувачення та зазначає, що всі його стосунки були за згодою обох сторін.

Джерело: Movieweb