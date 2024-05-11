sonyazhytkova .11 мая, 2024 12

Також у стрічці зіграють Скарлетт Йоханссон і Джонатан Бейлі. Режисером виступить Гарет Едвардс.

Нещодавно студія оголосила, що стрічка вийде на екрани 2 липня 2025 року, і швидко знайшла режисера - Гарета Едвардса. Цей фільм обіцяє принести свіжий погляд на історію, і його склад акторів не включатиме зірок попередніх частин, таких як Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, Лора Дерн та Сем Нілл. Автором сценарію став Девід Коупп. Кінокартина виконана виконавчим продюсером Стівеном Спілбергом від Amblin, Френком Маршаллом і Патріком Кроулі від Kennedy-Marshall. Над проєктом з сторони студії працюватимуть виконавчі редактори розвитку продукції Сара Скотт і Джеклін Гарелл.

"Парк Юрського періоду" Спілберга революціонізував літні кінохіти, коли вийшов у червні 1993 року, і назавжди змінив кінематографічну культуру. Після цього успіху універсально-амблінська франшиза продовжує привертати увагу глядачів, випустивши шість фільмів, які разом заробили понад 6 мільярдів доларів у всьому світі.

Хоча ця роль у стрічці стане найбільшою для Гарсія-Рульфо, він також успішно працював у телевізійних проєктах, таких як "Голіаф" від Amazon і "Адвокат Лінкольн" від Netflix. У кіно актор з'явиться у "Педро Парамо" від Netflix, а також має вражаючий список ролей у фільмах, включаючи "Сікаріо: День солдата" та "Велика Сімка".

Джерело: Deadline