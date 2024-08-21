sonyazhytkova .21 августа, 2024 6

У телесеріалі під назвою 'Being Gordon Ramsay' глядачі зможуть спостерігати, як відомий шеф кухар реалізує свої плани щодо відкриття ресторанів у другій за висотою будівлі Лондона – 22 Bishopsgate.



Глядачам нададуть унікальну можливість побачити особисте життя відомого кулінара і ведучого шоу "MasterChef USA" Гордона Рамзі та його родини, зокрема дружини Тани, яка допомагає йому поєднувати сімейні обов'язки з професійною діяльністю.

Виробництвом документальної серії "Being Gordon Ramsay" займається Studio Ramsay Global, а зйомки триватимуть дев'ять місяців. Хоча дата прем'єри ще не оголошена, кулінарні проєкти мають стартувати вже в лютому 2025 року.

Джерело: Deadline