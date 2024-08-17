sonyazhytkova .17 августа, 2024 4

Стрічка стала справжнім проривом у своєму жанрі, перевищивши позначку в $100 мільйонів світових касових зборів.

У головних ролях знялися Майка Монро та Ніколас Кейдж, якого було важко впізнати через майстерну роботу гримерів.

Зібравши $72 мільйони в США та Канаді, "Longlegs" став найприбутковішим фільмом студії Neon, а також найбільш успішним незалежним релізом року. Крім того, він увійшов до списку найкасовіших фільмів жахів з рейтингом R за останні десять років. Сюжет стрічки, написаний і зрежисований самим Перкінсом, розповідає про агентку ФБР Лі Харкер (Монро), яка розслідує серію загадкових вбивств та знаходить окультні підказки, що можуть допомогти зупинити жорстокого серійного вбивцю.

Права на міжнародний прокат належали компанії Black Bear, яка забезпечила $31 мільйон до загальних зборів, включно з $10 мільйонами у Великій Британії та Ірландії, де фільм став найуспішнішим серед закордонних релізів. У Канаді, де прокатом займалася Elevation Pictures, стрічка заробила понад $7 мільйонів.



Цікаво, що "Longlegs" ще не дебютував на ключових ринках, таких як Латинська Америка та Італія.

Студія Neon, яка останнім часом активно підтримує жанр жахів, уже працює над новими проєктами з Перкінсом, C2 та Black Bear. Серед них – екранізація оповідання Стівена Кінга "Мавпа" з Тео Джеймсом у головній ролі, яка вийде у прокат 21 лютого 2025 року. Також у планах студії реліз наступного фільму Перкінса "Keeper" за участю Татьяни Маслані та Россіфа Сазерленда, а також сиквел "Воно слідує" режисера Девіда Роберта Мітчелла, де Майка Монро знову зіграє головну роль.

Джерело: Deadline