sonyazhytkova .20 ноября, 2024 6

Норвезький фільм жахів з елементами комедії 2021 року режисера Томмі Віркола матиме американську адаптацію. Над проєктом працюватиме Джорма Таккон, а в головних ролях разом із Вівінг знімуться Джейсон Сігел, Тімоті Оліфант та Джулієт Льюїс.

Сценарій рімейку адаптують Нік Кочер та Брайан МакЕлхені.

Історія розповідає про пару, яку грають Самара Вівінг і Джейсон Сігел, що вирушають у віддалене місце, аби відновити свої стосунки. Проте кожен з них приховує смертельний намір щодо іншого. Ситуація набирає обертів, коли до них приєднуються двоє професійних вбивць (Тімоті Оліфант та Джулієт Льюїс), і все перетворюється на безжальну криваву боротьбу.

Томмі Віркола з нетерпінням чекає, як Джорма Таккон привнесе нове бачення його рідної історії, перетворюючи її на ще більш непередбачуваний і бурхливий американський трилер. З таким акторським складом і свіжим поглядом на сюжет, фільм обіцяє стати справжнім кінематографічним вибухом. Чи готові ви до того, що станеться, коли межі між життям і смертю розмиються?

Джерело: Мovieweb