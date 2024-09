sonyazhytkova .29 сентября, 2024 2

Усього через кілька днів після короткого 30-секундного тизера, опублікованого на офіційній сторінці в Twitter, глядачі зможуть насолодитися повноцінним трейлером.

У відео ми спостерігаємо, як камера повільно піднімається над розкішною домовиною, супроводжуючи це моторошним написом: "Til you bid me come, shall you watch the world become as naught".

Сюжет фільму розгортається в готичній історії одержимості, що відбувається в 19 столітті в Німеччині. Головна героїня, молода жінка на ім'я Еллен (Лілі-Роуз Депп), стає жертвою древнього трансильванського вампіра (Білл Скарсгард), який приносить із собою невимовний жах. Режисер Роберт Еґерс також виступає автором сценарію.

У фільмі також з’являються Ніколас Хоулт у ролі Томаса Гутера — агента з нерухомості, який, не підозрюючи про загрозу, намагається укласти угоду з графом; Лілі-Роуз Депп грає його дружину Еллен. Крім того, у стрічці зіграють Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Корін, Віллем Дефо, Ральф Інесон та Саймон МакБерні.

Ця нова інтерпретація "Носферату" є римейком німецького фільму 1922 року, що заснований на класичному романі Брема Стокера "Дракула". Перші повідомлення про проєкт з’явилися ще у 2015 році, а вже в 2017 році до акторського складу приєдналася Аня Тейлор-Джой у ролі Еллен. З чуток, Гаррі Стайлз також планував зіграти Томаса Гутера, проте ці плани згодом змінилися.

Офіційна прем'єра "Носферату" відбудеться 25 грудня.

Джерело: Gamesradar