sonyazhytkova .16 августа, 2024 4

У вересні на екрани виходить горор "The Substance" з Демі Мур у головній ролі, який вже встиг наробити галасу завдяки своєму інтригуючому трейлеру.



Демі Мур, яка втілює образ Елізабет, актриси, яка переживає не найкращі часи у своїй кар'єрі. Після досягнення 50-річного віку, її звільняють з популярного фітнес-шоу, де вона працювала ведучою, а все це через підступного керівника Гарві, роль якого виконує Денніс Квейд. Проте, доля дає їй шанс змінити своє життя, коли їй пропонують загадковий препарат під назвою "The Substance". Цей засіб обіцяє повернути їй молодість, красу та досконалість. Але є одна умова: Елізабет повинна чергувати між своїм теперішнім тілом та новим, молодшим (цю роль виконує Маргарет Куеллі), проводячи по тижню в кожному з них.

Елізабет вирішує ризикнути й бере участь в експерименті, що дозволяє їй повернутися на роботу, але вже під іншим ім'ям - Сью. Її попереджають: "Ти - одна. Від себе не втечеш". Проте, втримати цей баланс стає дедалі складніше. Сью відчуває, що щось йде не так, а Елізабет визнає, що дещо перебільшила з дозуванням препарату.

Кінокартина, написана і знята французькою режисеркою Коралі Фаржеа, яка вже привертала увагу своїм трилером "Revenge" у 2017 році, вперше була показаний на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де Фаржеа здобула нагороду за найкращий сценарій.

"The Substance" побачить світ вже 20 вересня і обіцяє глядачам справжнє випробування, сповнене крові, поту та сліз.

Джерело: Gamesradar