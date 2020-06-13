Анастасия Лях .13 июня, 2020 3

Исполнительница роли Эллен Рипли Сигурни Уивер рассказала журналу Empire, что сценарист Уолтер Хилл подготовил черновик пятого «Чужого».

По словам актрисы, Хилл написал сценарий на пятьдесят страниц. Речь не о продолжении фильма «Чужой: Завет», который был сиквелом приквела франшизы «Прометей», но именно о пятой части основной линии, оборвавшейся на фильме «Чужой 4: Воскрешение» 1997 года выпуска.

Напомним, в свое время пятого «Чужого» очень хотел снимать Нил Бломкамп, но когда Ридли Скотт запустил серию приквелов, начатую «Прометеем», идеи Бломкампа оказались не у дел.

Что же касается сценария Уолтера Хилла, Уивер понятия не имеет, намерена ли студия 20th Century Fox (вернее, теперь уже Disney) его экранизировать.