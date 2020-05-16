Анастасия Лях .16 мая, 2020 2

На фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом" 1983

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по ремейку «Суспирии» и мелодраме «Зови меня своим именем», переснимет американскую гангстерскую драму «Лицо со шрамом» для студии Universal, сообщает Variety.

Очередной ремейк разрабатывается уже несколько лет. Последняя версия сценария принадлежит братьям Коэнам. Гуаданьино, вероятно, внесет в имеющийся текст авторские поправки. Никаких других подробностей о проекте пока нет.