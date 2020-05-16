Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по ремейку «Суспирии» и мелодраме «Зови меня своим именем», переснимет американскую гангстерскую драму «Лицо со шрамом» для студии Universal, сообщает Variety.
Очередной ремейк разрабатывается уже несколько лет. Последняя версия сценария принадлежит братьям Коэнам. Гуаданьино, вероятно, внесет в имеющийся текст авторские поправки. Никаких других подробностей о проекте пока нет.
Напомним, оригинальное «Лицо со шрамом» вышло в 1932 году. В 1983 году новую версию выпустил