Как сообщает The Hollywood Reporter, немецкий актер Даниэль Брюль намерен спродюсировать новую адаптацию романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен», а также исполнить в картине одну из центральных ролей.
Напомним, знаменитый роман Ремарка рассказывает о событиях Первой мировой войны с точки зрения немецкого солдата Пауля Боймера, а также двух его школьных товарищей Мюллера и Альберта, которые ведомые патриотической пропагандой отправляются на фронт, но в ходе войны осознают ее бессмысленную жестокость, не несущую ничего, кроме смерти.
Роман был экранизирован в 1930 году голливудским постановщиком Льюисом Майлстоуном. Картина получила две статуэтки «Оскар»: как лучший фильм и за лучшую режиссуру.