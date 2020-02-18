Анастасия Лях .18 февраля, 2020 10

На фото: Кадр из фильма "На западном фронте без перемен" 1930 года

Как сообщает The Hollywood Reporter, немецкий актер Даниэль Брюль намерен спродюсировать новую адаптацию романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен», а также исполнить в картине одну из центральных ролей.

Напомним, знаменитый роман Ремарка рассказывает о событиях Первой мировой войны с точки зрения немецкого солдата Пауля Боймера, а также двух его школьных товарищей Мюллера и Альберта, которые ведомые патриотической пропагандой отправляются на фронт, но в ходе войны осознают ее бессмысленную жестокость, не несущую ничего, кроме смерти.

Роман был экранизирован в 1930 году голливудским постановщиком Льюисом Майлстоуном. Картина получила две статуэтки «Оскар»: как лучший фильм и за лучшую режиссуру.