sonyazhytkova .7 июня, 2024 11

У 2016 році на екрани вийшов перший фільм, що базується на популярній серії мобільних ігор, і привернув увагу глядачів своїм неймовірним акторським складом до якого увійшли Джейсон Судейкіс, Пітер Дінклейдж, Білл Хейдер, Джош Гад, Майя Рудольф та Денні Макбрайд.



Незважаючи на змішані думки критиків, перший фільм здобув великий комерційний успіх, що стимулювало створення його сиквелу, який побачив світ через два роки. Друга стрічка отримала набагато кращі відгуки, залишаючи фанатів у нетерплячому очікуванні наступної частини.

"Angry Birds 3" вже знаходиться в стадії розробки і ми маємо цікаві новини щодо складу та команди за кадром. Джейсон Судейкіс знову візьме на себе роль Реда, а Джош Гад повернеться, щоб втілити швидкого жовтого птаха Чака. Режисерське крісло третьої частини займе Джон Райс, який співпрацював над попереднім фільмом. Сценарій пише Туруп Ван Орман, відомий своєю роботою над попередніми фільмами, і разом з Тору Накахарою він також буде виконавчим продюсером проєкту.

У прес-релізі, опублікованому на IGN, президент і головний операційний директор Sega Шуджі Уцумі зазначив: "Ми раді оголосити, що новий фільм зі всесвітньо улюбленої та успішної франшизи 'Angry Birds' знаходиться у виробництві. Sega зосереджується на своїй стратегії трансмедіа, щоб підвищити цінність своїх інтелектуальних власностей через ігри та різні медіа-платформи. Ми вважаємо, що майбутній 'Angry Birds 3' ідеально відповідає нашій стратегії і надає чудову можливість донести чарівність бренду Angry Birds до шанувальників по всьому світу".

Джерело: Мovieweb