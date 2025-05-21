sonyazhytkova .21 мая, 2025 7

"Clash of Clans" — мобільна гра, яка понад десятиліття утримує мільйони фанатів у всьому світі, отримає свою анімаційну адаптацію. Netflix офіційно замовив серіал під назвою "CLASH", дія якого розгортатиметься у добре знайомому всесвіті Clash of Clans та Clash Royale.

Проєкт перебуває у стадії препродакшену, а в його команді — справжні зірки анімаційного цеху. Шоуранером виступить Флетчер Моулз ("Ентергалактик"), який вже працював із Supercell над анімаційними роликами для гри. За сценарій відповідає Рон Вайнер — автор хітів "30 потрясінь", "Футурама" та "Затримка в розвитку".

"Ми більше не могли тримати це в таємниці!", — написали розробники Supercell у соцмережах, підтвердивши партнерство з Netflix. Стримінг-сервіс також випустив пресреліз, у якому зазначив, що серіал розкаже про Воїна-варвара, який, хоч і не зовсім готовий до великої війни, має об'єднати різношерсту команду, аби захистити село та розібратися в абсурдній політиці битв.

Кертіс Лелаш, очільник напряму фільмів і серіалів у Supercell, пообіцяв фанатам справжній вибух епічних битв, бездоганно вусатих варварів і фірмового гумору. За його словами, глядачі просили цей серіал роками — і нарешті цей момент настав.

Серіал "CLASH" поки що не має точної дати виходу, але Netflix обіцяє, що зовсім скоро ми дізнаємось більше. Одне можна сказати точно — кланова війна ще ніколи не виглядала настільки видовищно. Запасайтесь еліксиром — пригоди лише починаються!

Джерело: Gamesradar