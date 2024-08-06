sonyazhytkova .6 августа, 2024 13

Продовження успішного горору від Blumhouse, який зібрав у 2023 році неймовірні 297 мільйонів доларів по всьому світу, побачить світ у грудні 2025 року.

Ще в травні було оголошено про дату релізу, що викликало численні здогадки серед шанувальників щодо початку зйомок. І ось, чекати залишилося недовго.

Зірка стрічки "П'ять ночей з Фредді" Метью Ліллард, підтвердив цю інформацію під час свого виступу на каналі YouTube Jaybee and Milly's Scooby-Doo, де він коротко згадав про свої інші роботи, розповідаючи про свої ролі Шеггі Роджерса у фільмах 2002 і 2004 років.

На запитання про його бажання з'явитися в майбутньому серіалі Netflix, присвяченому Mystery Inc., Ліллард зазначив, що завжди радий повернутися до своїх старих ролей, щоб порадувати шанувальників. Зараз він зайнятий зйомками телевізійного шоу, а в жовтні розпочне роботу над "П'ятьма ночами з Фредді", але завжди відкритий для нових проєктів.

Фільм "П'ять ночей з Фредді" адаптований з популярної відеоігрової серії, що носить таку ж назву. У центрі сюжету – охоронець Майк, якого грає Джош Хатчерсон, що бореться за життя в нічний час у піцерії Фредді Фазбера, заповненій небезпечними аніматроніками. В одній з ключових ролей у кінокартині з'являється Метью Ліллард, спочатку виступаючи як розчарований кар'єрний консультант Майка. Проте, ближче до кінця, розкривається його справжня сутність – він є власником піцерії та серійним вбивцею, відомим як Жовтий Кролик. Хоча після титрів його подальша доля залишилася під питанням, Ліллард підтвердив своє повернення до цієї ролі в продовженні. Відомо, що зйомки другого фільму розпочнуться в жовтні, але поки що невідомо, яку роль він зіграє у новій частині.

Прем'єра стрічки відбудеться 5 грудня 2025 року.

Джерело: Gamesradar