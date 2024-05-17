sonyazhytkova .17 мая, 2024 6

Завдяки головному актору ми нарешті дізналися, коли вірусне телешоу знову з'явиться на стрімінговій платформі.

"Вийде у грудні", - розкрив Лі Чжун Дже, який грає роль Гі Хуна, у інтерв'ю для Business Insider.

"Гра в кальмара" стала найпопулярнішим серіалом Netflix усіх часів, завдяки першому сезону, який дебютував у 2021 році і став культовим явищем. Нажаль, на данний момент дуже мало інформації, про другу частину.

"Так, є деякі ідеї", - зазначив шоуранер "Спільної гри" Хванг Донг-хьок у 2022 році. "Однак, не хочу спойлерити, тому лише скажу, що нас чекають нові ігри, які будуть ще кращими, ніж у першому сезоні".

Лі Чжун Дже також з'явиться в наступному серіалі "Зоряних війн" - "Аколіт", де він виконає роль джедая на ім'я Сол.

Джерело: Gamesradar