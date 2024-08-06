sonyazhytkova .6 августа, 2024 14

Вийшов тизер спінофу популярної горор стрічки "Воно" - "Welcome to Derry", що обіцяє нам захоплюючі та лякаючі моменти.

Хоч тизер і не показує Пеннівайза, його короткі кадри ефективно занурюють глядача в жахливу атмосферу шоу завдяки сценам, де актори відчайдушно кричать від жаху. Це відео було частиною масштабного трейлера, що анонсує нові релізи на "Max", від третього сезону "Білого лотоса" до другого сезону "Останні з нас".

У моторошному відео звучить голос персонажа Джована Адепо, який говорить: "Це не Америка, це Деррі", - а далі демонструється ряд наляканих облич. Здається, нас чекають справжні жахи.

"Welcome to Derry" є приквелом до фільмів "Воно" і "Воно 2", заснованих на культовому романі Стівена Кінга 1986 року. Режисер Андрес Мусчетті разом зі своєю сестрою Барбарою та Джейсоном Факсом працював над створенням цього проєкту. До акторського складу приєдналися Кріс Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар і Стівен Райдер.

Дія шоу розгортається на початку 60-х років, що гармонійно вписується в міфологію, згідно з якою зловісний клоун Пеннівайз прокидається кожні 27 років, щоб тероризувати підлітків у вигаданому містечку Деррі, штат Мен.

Спочатку здавалося, що Білл Скарсгард не повернеться до ролі Пеннівайза, оскільки в 2023 році він заявляв про свою відсутність у проєкті. Проте в травні 2024 року підтвердили, що актор не лише повернеться до свого улюбленого персонажа, але й стане виконавчим продюсером приквела.

Джерело: Gamesradar