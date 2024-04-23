sonyazhytkova .23 апреля, 2024 3

Щойно завершивши роль отця Габріеле Аморта в "Екзорцист Ватикану", актор знову вирушає на полювання за демонами - на цей раз з премісом, який трохи ближчий до звичних місць, ніж Ватикан.

У фільмі "Вигнання" Рассел Кроу виконує роль "занепокоєного актора", який знімає жахливу надприродню стрічку. Під час зйомок його дочка хвилюється, чи не "повертається він до старих звичок", або чи є щось більш зловісне, що ховається за його зовнішністю.

Стрічка вийде у кіно 7 червня, а хоррор-стрімінговий сервіс Shudder вже підписав угоду про першоджерело прав на показ в мережі. Перший огляд на фільм, який ви можете побачити вище, демонструє Рассела Кроу, який виглядає тривожно та трохи обмазаний кров'ю. Актор, можливо, ще не втомився від подорожей Європою на Vespa, щоб розганяти зло, але він також з'явиться у сиквелі "Екзорциста Ватикану" у 2023 році.

Рассел Кроу відмовився від участі у сиквелі "Гладіатора", режисерованому Рідлі Скоттом. Він вважає, що постійні запити про цей фільм не мають до нього жодного відношення, оскільки його персонаж мертвий. Однак він визнає, що відчуває певну заздрість, нагадуючи собі свою молодість і її значення.

Джерело: Gamesradar