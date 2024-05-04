sonyazhytkova .4 мая, 2024 4

Дебют другої частини крімінальної серії запланований на Paramount+ 6 червня. Перші два епізоди будуть доступні в ефірі 6 червня, а всі наступні виходитимуть щотижня у четвер.



Новий розділ розгортається після несподіваного завершення першого сезону, коли команда профілістів ФБР розслідує загадкову та смертельну історію "Золотої зірки". У процесі розкриття змови, Одиниця аналізу поведінки (BAU) стикається з несподіваним викликом, коли серійний вбивця Еліас Войт вирішує зробити угоду, щоб перебувати під федеральним контролем, прямо на їхньому кордоні. Команда опиняється перед найбільшою загрозою і важко уникнути серйозних наслідків цього рішення.

У серіалі "Мислити як вбивця: Еволюція" знімаються Джо Мантенья, Ейджей Кук, Кірстен Вангснес, Айша Тайлер, Зак Гілфорд, Райан-Джеймс Хатанака разом із Адамом Родрігесом та Пейджет Брюстер. Також раніше було оголошено про епізодичну роль Фелісіті Хаффман.

Джерело: Deadline