sonyazhytkova .13 сентября, 2024 3

Згідно з The Hollywood Reporter, робота над третім сезоном триває вже кілька місяців, хоча офіційного "зеленого світла" ще не отримано. Водночас джерела повідомляють, що Amazon Studios "залишається відданим первісному плану про п’ять сезонів шоу".

Ці новини не стали сюрпризом, адже ще на початку року стало відомо, що шоуранери Патрік Маккей та Дж.Д. Пейн вже почали працювати над сценарієм третього сезону. Хоча точний прогрес поки невідомий, якщо інформація від THR підтвердиться, можна очікувати, що робота над сценарієм перебуває на завершальному етапі.

Прем'єра "Персні влади" на Prime Video у 2022 році стала справжнім хітом, а шоу, засноване на творах Дж.Р.Р. Толкіна та відокремлене від кінотрилогії Пітера Джексона, швидко завоювало широку аудиторію.

Другий сезон продовжує цей успіх: згідно з даними Amazon, прем'єрні епізоди залучили 40 мільйонів глядачів з усього світу за перші 11 днів. Нові серії розкривають ще похмуріші сторони Середзем'я, де Геладріель виявляє, що той, кого вона вважала союзником, насправді є її давнім ворогом Сауроном. Сезон також рясніє епічними битвами та загрозливими створіннями, що надає історії ще більшої напруги та інтриги.

Перші п'ять епізодів другого сезону "Володаря перснів: Персні влади" вже доступні для перегляду на Prime Video, а нові серії виходять щотижня.

Джерело: Gamesradar