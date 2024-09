sonyazhytkova .18 сентября, 2024 8

Останні новини про продовження популярної адаптації гри підтверджують, що нові серії з’являться найближчим часом.

Глава HBO Кейсей Блойс розповів Deadline після церемонії Еммі, що новий сезон "The Last of Us" вийде до початку наступного року, щоб потрапити в сезон нагород. За його словами, реліз відбудеться в першій половині року разом із третім сезоном "The White Lotus".

Блойс висловив сподівання, що обидва проєкти зможуть потрапити до списку номінантів на Еммі. Він також поділився кількома натяками на майбутні прем'єри: "The Last of Us" вже вразило його високою якістю, і він упевнений, що глядачі оцінять роботу Крейга Мазіна. Щодо "White Lotus", хоча Блойс ще не бачив готового матеріалу, його враження від знімального процесу та сценаріїв залишаються позитивними, формуючи високі очікування від обох шоу.

Новий сезон екранізує події "The Last of Us Part 2", де Кейтлін Девер втілить роль Аббі, другого головного героя гри, а Ізабела Мерсед приєднається до акторського складу в ролі Діни, романтичного інтересу Еллі.

Педро Паскаль повернеться до ролі Джоела, а також до акторського складу приєднаються нові обличчя, серед яких Кетрін О'Хара, Ян Мазіно, Денні Рамірез, Аріела Барер та Таті Габріель. Ці додатки обіцяють зробити новий сезон ще більш захоплюючим і непередбачуваним.

Джерело: Gamesradar