Таня Гончаренко .6 сентября, 2021 7

Говардский университет решил почтить память своего бывшего студента переименовав в его честь свой Колледж. Теперь, Колледж изящных искусств носит имя Чэдвика Боузмана, который окончил Говард в 2000 году. - сообщает Deadline.

Такое стемление почтить память Чэдвика возникло в благодарность за то, что актер сыграл важную роль в сохранении Колледжа изящных искусств, который, мог быть поглощен более крупным Колледжем искусств и наук.

Здание украшено новой вывеской "Колледж изящных искусств имени Чэдвика А. Боузмана." А в обращении школы об актере говорится: "Настоящая легенда, оставившая огромное наследие для следующего поколения. Спасибо, мистер Боузман".

Напомним, Боузман, известный по роли в "Черной пантере" умер от онкологии в прошлом году в возрасте 43 лет.