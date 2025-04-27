sonyazhytkova .27 апреля, 2025 11

Старенькі, які розплутують загадкові злочини краще за поліцію — тепер на великих екранах. Зірковий акторський склад, несподівані смерті й атмосферні британські краєвиди обіцяють перетворити "Клуб вбивств по четвергах" на справжній кінохіт цього літа.

Екранізації міжнародного бестселера Річарда Османа "Клуб вбивств по четвергах", яку зняв відомий режисер Кріс Коламбус, вийде на платформі Netflix 28 серпня.

У головних ролях — справжній зорепад: Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі. Окрім основної четвірки, у фільмі також з'являться Наомі Еккі, Даніель Мейс, Генрі Ллойд-Г'юз, Том Елліс, Джонатан Прайс, Девід Теннант, Пол Фрімен, Джефф Белл, Річард Е. Грант та Інгрід Олівер. За сценарій відповідали Кеті Бренд та Сюзанн Гіткот.

Фільм розповідає про чотирьох енергійних пенсіонерів — Елізабет, Рона, Ібрагіма та Джойс, які полюбляють розслідувати нерозкриті злочини у вільний час. Проте, коли загадкова смерть трапляється прямо у їхньому спокійному клубі, невинна гра перетворюється на справжнє розслідування, де кожен крок може виявитися фатальним.

Чи вдасться героям розкрити нову загадку... чи цього разу детективна гра вийде з-під контролю?

Джерело: Deadline