sonyazhytkova .8 мая, 2025 11

Платформа Netflix офіційно представила перший тизер довгоочікуваного третього сезону хітового серіалу "Гра в кальмара" — і він одразу запалив інтернет. Хоча ролик триває всього кілька хвилин, кожна секунда в ньому просочена напругою, тривогою й загадками.

Серед кадрів, які минають за мить, уважні глядачі помітили деталь, що натякає: один із ключових персонажів другого сезону… може бути живим. У ролику бачимо, як Ґі Хун (Лі Чон Чже) повертається в гру — цього разу буквально в труні. Правила знову змінилися: гравців ділять на команди, VIP-гості спостерігають з острова, а наприкінці тизера — пронизливий звук дитячого плачу, який додає моторошної атмосфери.

Але головна інтрига ховається на позначці 0:46 — кадр, де охоронець сканує трекер за вухом у гравця. І фанати переконані: це Гравець 246, батько хворої дівчинки, який у фіналі другого сезону приєднався до бунту Ґі Хуна і, здавалося б, був застрелений. Але… чи був?

У мережі поширюється теорія: стріляла не хто інша, як Охоронка 011 — та сама, що працювала з 246 у парку розваг і, за припущеннями фанатів, відчула до нього емоційний зв’язок. Кажуть, вона могла навмисно поранити його несмертельно, щоб урятувати.

"Я ЗНАВ! ЯК Я І КАЗАВ, ВІН ЖИВИЙ! ПОЇХАЛИ!", — вибухає один з коментарів. "Всі сперечалися, що його вбили, але це було надто просто", — додає інший. Справді, навряд чи творці позбулися персонажа, навколо якого закручується ціла побічна сюжетна лінія.

Дізнаємося правду вже зовсім скоро — премʼєра третього сезону "Гри в кальмара" відбудеться на Netflix 27 червня. І судячи з тизера, ця гра стане ще брутальнішою, глибшою та емоційно вибуховою, ніж будь-коли. Пекло повертається — і цього разу ніхто не вийде сухим з крові.

Джерело: Gamesradar