sonyazhytkova .25 апреля, 2025 14

PBS показав перший тизер до ювілейного 10-го сезону одного з найтриваліших драматичних серіалів платформи — "Гранчестер". На глядачів чекає ще більше загадок, емоцій і несподіваних поворотів. Прем'єра — вже цього літа!

У новому сезоні не обійдеться без улюблених персонажів: Робсон Грін знову в ролі інспектора Джорді Кітінга, а Ріші Наїр — як священник Алфі Коттарам. Новий сезон обіцяє не лише заплутані розслідування, а й глибоке особистісне зростання персонажів. Алфі вже вкорінився в Гранчестері, знайшов у Джорді не лише напарника, а й споріднену душу. Та коли на горизонті з’являється шанс на кохання, священнику доведеться спершу розібратися із власними внутрішніми демонами.

Джорді ж бореться з очікуваннями щодо майбутнього свого сина, а Кеті — із допомогою місіс Чепмен — робить перші кроки до професійного самоствердження.

До акторського складу також повертаються Ел Вівер (Леонард), Тесса Пік-Джонс (місіс Сі), Кейсі Ейнсворт (Кеті Кітінг), Олівер Дімсдейл (Деніел Марлоу), Нік Брімбл (Джек Чепмен), Бредлі Голл (Ларрі Пітерс) і Мелісса Джонс (міс Скотт).

І поки герої готуються до нових випробувань у затишному, але неспокійному Гранчестері, глядачам залишається лише одне: приготувати чай, зручно вмоститися — і чекати, коли правда знову вирине на поверхню. Прем’єра — вже 15 червня.

Джерело: Deadline