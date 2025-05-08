sonyazhytkova .8 мая, 2025 7

Майже два роки тиші — й нарешті повернення. Науково-фантастична сага "Фундація", знята за мотивами культової трилогії Айзека Азімова, готується до свого нового розділу. Apple TV+ не лише оголосив дату релізу третього сезону, а й поділився атмосферним тизером, що вже встиг підігріти інтерес фанатів.

Третій сезон епічного серіалу "Фундація" (Foundation) з Джаредом Гаррісом, Лі Пейсом і Лу Ллобелл у головних ролях дебютує на Apple TV+ у п’ятницю, 11 липня. Нові десять епізодів виходитимуть щотижня — по одному щоп’ятниці — аж до 12 вересня.

Події нового сезону розгортаються через 152 роки після фіналу другого. "Фундація" уже давно вийшов за межі свого первинного задуму, тоді як імперія династії Клеонів невпинно занепадає. Усе змінюється з появою могутнього воєначальника на ім’я Мул — безжального завойовника, що володіє не лише армією, а й здібностями до контролю свідомості. Галактична рівновага опиняється під загрозою.

Гра між Гаал Дорнік, Гері Селдоном, Клеонами та Демерзель перетворюється на космічну шахову партію, в якій ставки — життя, смерть і майбутнє всього людства.

До акторського складу 3 сезону приєдналися зірки нового калібру: володарка "Еммі" Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Синневе Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Александер Сіддіг, лауреат "Оскара" Трой Коцур і Пілу Асбек. Вони знімуться разом із вже знайомими глядачам Лаурою Бірн, Кассіаном Білтоном, Терренсом Манном і Ровеною Кінг.

Поки тривають останні приготування до прем’єри, перші два сезони "Фундації" вже доступні на Apple TV+ — саме час надолужити, аби бути готовими до великої гри, де майбутнє галактики вирішуватиметься не лише зброєю, а й розумом.

Чи вдасться людству вирватися з циклу імперій і занепадів — покаже 3 сезон. Одне відомо точно: з такими ставками ця партія точно не буде нудною.

Джерело: Deadline