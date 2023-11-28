sonyazhytkova .28 ноября, 2023 9

Закінчивши свій сьомий вікенд показу, "Taylor Swift: The Eras Tour" встановив рекорд касових зборів, перейшовши позначку у 250 мільйонів доларів по всьому світу.

AMC оголосило, що музична стрічка "Taylor Swift: The Eras Tour" зібрала понад 250 мільйонів доларів у всьому світі. За сьомий вихідний вона заробила понад 178,2 мільйони доларів у США та 71,8 мільйонів у міжнародних касах. Фільм, який став найприбутковішим концертним у США, вразив фантастичним стартом, здобувши 92,8 мільйона доларів в США та 30,7 мільйона доларів за кордоном. Наразі він займає 10-те місце серед фільмів 2023 року в США та 19-те у світі.

Основною причиною привабливості цього феномену, відомого як "Місс Амерікана", завжди була американська аудиторія. На відміну від США, квитки на "Eras Tour" за кордоном стали доступні лише за кілька днів до його відкриття. Фільм здобув перше місце в таких країнах, як Велика Британія, Мексика, Німеччина, Австралія та Філіппіни.

Компанія Variance відповідала за розповсюдження фільму в американських кінотеатрах, тоді як Trafalgar вели розповсюдження за кордоном в Великобританії, співпрацюючи з AMC.



За відгуком Deadline:

"Ця святкова подія... яка передає радість Свіфт на повному відображенні та підкреслює той момент, можливо, коли вона вперше виступає на сцені лише для себе".

"Eras Tour" повертається в кінотеатри 30 листопада. Фільм буде транслюватися з 13 грудня, в день народження зірки, і включатиме три додаткові пісні, відсутні у театральному випуску. Версія для перегляду за запитом вже запланована для США, Канади, та додаткових країн, про які буде оголошено найближчим часом.

Від AMC також виходить у світ концертний документальний фільм "Ренесанс: Твір від Бейонсе", який стартує у кінотеатрах по всьому світу вже у п'ятницю, 1 грудня.

Джерело: Deadline