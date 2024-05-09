sonyazhytkova .9 мая, 2024 3

Комедійна мокьюментарі серія, яка вийде на Peacock, буде розташована у тому ж всесвіті, що і культове шоу "The Office". Головні ролі очолять Домналл Глісон і Сабріна Імпачаторе. Початок зйомок заплановано на липень.

Розкрито перші деталі сюжету нового серіалу, який виробляється Universal Television. Історія слідує за бригадою документалістів, яка, шукаючи нову тему, натрапляє на місцеву "вмираючу" історичну газету в центральній частині Мідвесту та на її власника, що намагається оживити її з волонтерськими кореспондентами.

Цей проєкт, як вже відомо, є сиквелом до "The Office", а не його ребутом. На момент оголошення вже було написано кілька епізодів, але кастинг триває, з основним акцентом на персонал офісу та можливо одному додатковому головному актору.

"За останні десять років після фіналу "The Office" на NBC, цей визнаний комедійний серіал продовжує підкорювати нових шанувальників на Peacock", - заявила Ліза Кац, президентка NBCUniversal Entertainment. "У співпраці з Universal Television та з творчою командою Грега Деніелса та Майкла Комана, цей новий серіал, розташований у всесвіті Dunder Mifflin, привносить свіжість до жанру комедії, розгортаючи нову історію навколо щоденної газети".

Деніелс адаптував британський хіт "The Office" для американської аудиторії на основі серії від Ріккі Джервейса та Стівена Мерчанта. Серіал вийшов у 2005 році і працював упродовж 9 сезонів до завершення в 2013 році. Після виходу Стіва Керелла у сьомому сезоні, керівництво було передано Джеймсу Спейдеру. Учасники ансамблю включали Керелла, Джона Красінського, Рейна Вілсона, Б.Дж. Новака, Дженну Фішер, Мінді Кейлінг, Леслі Девіда Бейкера, Мелору Хардін, Кейт Фланнері, Брайана Баумгартнера, Еда Хелмса, Оскара Нуньєза та Крейга Робінсона.

Джерело: Deadline