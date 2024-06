sonyazhytkova .27 июня, 2024 1

Також, до акторського ансамблю долучаються - Вільям Міллер ("The 100") та Меліна Метьюз ("Warrior Nun").

У павуковому трилері "Arachnid", який стане дебютним фільмом новоствореного незалежного жанрового лейбла Badlands, розповідається про чоловіка, який повертається з подорожі, несвідомо привозячи новий вид страшних павуків. В результаті мешканці багатоквартирного будинку опиняються на карантині, борючись з навалою отруйної напасті.

Раніше оголошено, що головну роль у фільмі виконає Матільда Лутц. Зйомки проходять за кордоном під керівництвом режисера Анхеля Гомеса Ернандеса ("Voces") за сценарієм Джейсона Ротвелла ("Underworld: Blood Wars").

Грегг Салкін найбільше відомий своєю роллю у серіалі Marvel’s "Runaways", а також він з'являвся у серіалах PBS’s "World on Fire", Netflix’s "Pretty Smart" та The CW’s "Pretty Little Liars". Незабаром його можна буде побачити у шоу Тайлера Перрі "Six Triple Eight" та європейському трилері "The Kollective". Його фільмографія також включає незалежні фільми "The Throwback" та "The List".

Джерело: Deadline