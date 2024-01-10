sonyazhytkova .10 января, 2024 11

Режисерка зізналася, що робота над екранізацією "Хронік Нарнії" викликає у неї відчуття страху, яке додає цьому проєкту, ще більше непередбачуваності.

На фоні приголомшливого успіху лялькової стрічки "Барбі", яка в основному була проігнорована на Золотому Глобусі минулого тижня, Грета Ґервіґ має всі підстави бути однією з найвпевненіших режисерок Голлівуду. Проте, коли мова заходить про її роботу над чарівним світом "Хронік Нарнії", Гервіґ відчуває "страх" від ідеї зробити помилку в адаптації для Netflix. Розмовляючи з BBC Radio 4 (через Deadline), Гервіґ пояснила, чому проєкт наповнює її жахом:

"Мене охоплює страх, оскільки я відчуваю велику повагу до Нарнії. Ще в дитинстві я була закохана у цей світ. Дорослішаючи, я розумію, що С.С. Льюїс – це не лише письменник, а й великий філософ. І це те, чого варто боятися. Як іноземка, у мене є особливе бажання виконати це правильно. Це схоже на те, коли американці ставлять Шекспіра, виникає відчуття пошани і можливо, ми повинні підходити до цього з особливою обережністю. Це не наша територія".

Перший том романів "Хроніки Нарнії", "Лев, чаклунка та старий шкаф", був опублікований у 1950 році. Автор, К.С. Льюїс, написав усього сім книг у серії, які були проілюстровані Полін Бейнс. Гервіґ переконала, що вона, безумовно, впорається з будь-яким брендом, успішно адаптуючи відому ляльку Меттел для великого екрану. А тепер її увага зосереджена на "Нарнії" для Netflix.

Джерело: Мovieweb