sonyazhytkova .11 января, 2024 6

Режисерка лялькової стрічки, відреагувала на насмішки ведучого Золотого Глобуса - Джо Коя, щодо відсутності змісту у Барбі, яку він описав як "пластикову ляльку з великими грудьми".

Проведення будь-якої церемонії вручення нагород вимагає сталевих нервів, шкіри носорога та розуміння того, що ви зіткнетеся з важкими онлайн реакціями у наступні дні. Це те, що ведучий Джо Кой відчув після свого монологу на цьогорічній події, оскільки його жарти на адресу деяких відомих осіб, не сподобались багатьом критикам та глядачам.

Однією з тем, на яку Кой акцентував у своєму вступному монолозі, була Барбі, яку він охарактеризував як "пластикову ляльку з великими грудьми" у порівнянні з Оппенгеймером. Режисерка фільму, Грета Гервіґ, відповідаючи на питання в ефірі BBC Radio 5 Live (за Deadline), визнала певну обґрунтованість коментарів ведучого та навіть у певному сенсі підтримала його висновки про відсутність сюжету у Барбі - принаймні до виходу її фільму. Вона сказала:

"Ну, він не безпідставний. Барбі є першою лялькою, яка масово вироблялася з грудьми, отже, він був правий у своїх зауваженнях. І насправді, проєкт фільму вражає своєю неймовірністю, оскільки йдеться про пластикову ляльку... Барбі, за своєю природою, лишається без характеру та історії, вона існує для того, щоб на неї проекціювати. Прозорість [творця Барбі] Рут Гендлер, коли вона спостерігала, як її дочка грає з ляльками-немовлятами, полягала в тому, що вона розуміла: 'Моя дочка не хоче просто уявляти себе матір'ю. Вона хоче уявляти себе дорослою жінкою'. Барбі існує з 1959 року... вона була і антигероєм, і героєм, і здається, навіть при всій її зовнішній поверхневості, це було таке багате місце для початку".

Джерело: Мovieweb