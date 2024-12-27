sonyazhytkova .27 декабря, 2024 5

Режисерка рожевого хіта "Барбі" Гервіг береться за амбітну екранізацію класичної серії романів "Хроніки Нарнії" К.С. Льюїса для Netflix. Перший фільм планують представити глядачам у грудні 2026 року.

Втім, ані Netflix, ані сама Грета Гервіг офіційно цю дату поки не підтвердили.

Якщо ж інформація виявиться правдивою, то "Нарнія" матиме серйозних конкурентів. На той самий період припадає прем’єра "Дюни 3" Дені Вільнева, яка базується на романі Френка Герберта "Месія Дюни". Крім того, Sony вже оголосила про вихід третього "Джуманджі" з Двейном Джонсоном, Карен Ґіллан і Джеком Блеком — реліз заплановано на 11 грудня 2026 року.

Усі три стрічки претендують на покази у форматі IMAX, що перетворить святковий сезон 2026 року на справжній кінематографічний марафон. А вже 18 грудня планується ще один великий реліз — шоста частина "Льодовикового періоду". Проте цей мультфільм, на думку експертів, навряд чи стане серйозним конкурентом у боротьбі за IMAX-екрани.

Що ж до "Нарнії", поки подробиці про фільм залишаються загадкою. Відомо лише, що Netflix замовив два фільми, але чи вони адаптують перші два романи серії, чи стануть частинами одного сюжету — поки невідомо.

Однак уже зараз ходять чутки про можливий кастинг. Серед ймовірних зірок виділяється Сірша Ронан, яка має успішний досвід співпраці з Гервіг у "Леді Птах" та "Маленьких жінках". Інтригу підігріває й те, що сам проєкт залишається під завісою таємниці. Чи стане "Нарнія" новим кінематографічним шедевром — покаже час.

Джерело: Мovieweb