sonyazhytkova .29 июля, 2024 7

Актор озвучить персонажа в спеціальному епізоді "Гріффінів", де він виконає роль експерта з вирізання гарбузів Патріка МакКлоскі. Цю новину оголосили продюсери серіалу під час панелі на Comic-Con у Сан-Дієго.

"Пітер і його друзі спробують будь-якими способами перемогти чинного чемпіона (Пауела) у щорічному конкурсі гарбузів у Куахозі", - йдеться у синопсисі першого з двох святкових епізодів, які ексклюзивно вийдуть на Hulu 14 жовтня. В серії також буде звучати голос Дерека Джакобі, який озвучить улюбленого ведмедика Стюї, Руперта.

Нова роль Пауела з'являється після його гучного успіху у фільмі "Твістер", який відкрився з касовими зборами в 81,2 мільйона доларів, де він зіграв разом з Дейзі Едгар-Джонс та Ентоні Рамосом.

Шанувальники "Гріффінів" на Comic-Con побачили трейлер 23-го сезону шоу, що пародіює "Топ Ган: Меверік", Верховний Суд США та Джорджа Сантоса, а також включає виступ Піта Девідсона.



На честь 25-річчя шоу було анонсовано на PaleyFest LA, що "Гріффіни" випустять два святкові епізоди на Hulu цього року, з яких один буде різдвяним.

Творець "Гріффінів" Сет МакФарлейн, після прем'єри шоу на Fox у 1999 році, заявив, що не бачить причин для завершення серіалу. Він відзначив, що шоу продовжує приносити радість глядачам і підтримує благодійні проєкти, дозволяючи жертвувати кошти і водночас насолоджуватися життям. МакФарлейн зазначив, що хоча раніше думав про завершення проєкту, наразі серіал досяг такої популярності, що немає потреби його зупиняти, поки аудиторія не втратить інтерес.

Джерело: Deadline